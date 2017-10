Pilotos fraturam fêmur e braço em corrida de Motocross sem o Samu, em Cruzeiro do Sul

A corrida de motocross realizada neste sábado, em Cruzeiro do Sul, na comemoração dos 113 anos de emancipação política do município, não teve a assistência obrigatória do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). Dois pilotos sofreram acidentes, entre eles Marcos Siqueira filho, diagnosticado com micro fraturas na cabeça do fêmur e luxações pelo corpo. O rapaz recebeu atendimento no hospital do Juruá e já esta em casa. Um outro piloto, Lucas, tem cirurgia agendada para a manhã deste domingo. Ele fraturou o antebraço direito. Testemunhas disseram que militares do Corpo de Bombeiros chegaram após o início de algumas baterias.

A corrida, organizada pelo município, recebeu outras críticas severas nas redes sociais, sobretudo pela falta de apoio médico aos pilotos acidentados. Foi realizada na pista ao lado 61 Bis, no horário noturno, sem iluminação adequada. Um servidor da saúde afirmou que “vidas foram colocadas em risco eminente”. “Se solicitaram o SAMU e o mesmo não compareceu o evento não poderia ter iniciado ate a solução do problema. Poderiam ter pedido ajuda do 61 Bis com seus paramédicos ou ate mesmo uma ambulância do município com profissionais da área de saúde capacitados para o primeiro socorro e transporte de acidentados. Foi um verdadeiro amadorismo por parte dos organizadores e um heroísmo por parte dos participantes para realizar tal evento”, criticou um comerciante que investiu na participação de um parente piloto.

O prefeito Ilderley Cordeiro fez um comunicado à coordenação do Samu, informando sobre o evento. “O convite foi feito. Na cidade só existe uma ambulância do Samu. Não fomos informados sobre possíveis dificuldades para mandar assistência dos paramédicos. Mas o corpo de bombeiros estava lá, socorreu os pilotos e ficou até o final. Infelizmente, as condições de estrutura não são fáceis”, disse o prefeito de Cruzeiro do Sul, que lamentou o ocorrido.