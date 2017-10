Pedreiro atingido por bala perdida durante assalto em comércio passou por cirurgia, diz irmão

O pedreiro Jairo Santos, de 33 anos, foi submetido a uma cirurgia e está em observação no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) após ser atingido com uma bala perdida na tarde de sábado (30).

Um dos assaltantes, identificado como Gênesis de Oliveira Souza, de 21 anos, morreu dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e um menor, de 17 anos, ficou ferido durante o confronto com um policial militar.

“Estava em uma casa na frente [do comércio] trabalhando. Quando saiu para pegar uma enxada, ou algo assim, uma bala acertou o joelho dele. Não sei o nome certo do procedimento, mas me falaram que ele estava na sala de cirurgia. Não sei se era para retirar a bala. Sei que está bem e fora de risco”, explicou o irmão do pedreiro, Gabriel Santos.