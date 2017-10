Palavras de amor e gratidão marcam despedida do empresário Joaquim Souza em Feijó

Joaquim Souza deixa esposa, 8 filhos, 28 netos, 26 bisnetos e uma história de empreendedorismo nos Estados do Acre e Amazonas

A cidade de Feijó se despediu na manhã deste sábado (30) de uma das personalidades mais empreendedoras e importantes da região, o empresário Joaquim Machado de Souza, de 84 anos, que faleceu na manhã de sexta-feira (29). O velório contou com a presença de centenas de feijoenses, familiares, amigos, comerciantes e funcionários de suas empresas no Acre e Amazonas, além de autoridades como o governador Tião Viana, os senadores Gladson Cameli e Jorge Viana, o ex-deputado federal Marcio Bittar, o vice-prefeito Cláudio Braga e prefeitos dos municípios amazonenses de Envira e Eurinepé.

O velório, que foi até as primeiras horas de sábado, seguiu com uma missa na catedral da comunidade Maria do Perpétuo Socorro, antes do enterro no cemitério São João Batista.

Durante a missa, os participantes destacaram em palavras o que o empresário Joaquim Souza representou em vida como amigo, bom marido, solidário, humilde, trabalhador, guerreiro, bom avô, prestativo entre vários adjetivos que representava sua história e trajetória de vida.

Sua filha Dulce Souza Pinheiro disse que se sente honrada pela criação que teve do seu pai. “Lembro do meu pai serrando Madeira e cortando seringa. Ele tinha muita alegria no trabalho e sempre procurou fazer o melhor em tudo que se disponha a fazer. Ele sempre dizia que queria ter 40 anos para começar sua vida da mesma forma, tudo de novo”, disse a filha.

Marinete Gomes, que veio do município de Envira, relatou que Joaquim deu a oportunidade para ela e sua família trabalharem e sempre foi considerado como um pai. “Não poderia deixar de vir aqui deixar a mensagem de agradecimento ao senhor Joaquim e toda a sua família que sempre estivemos próximos. O município de Envira agradece por tudo que ele fez, pelas dezenas de oportunidade que deu as pessoas”, disse (….).