Mega-Sena acumula e chega a R$ 55 milhões; veja os números sorteados

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.973 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (30) em Jundiaí (SP). Os números premiados são: 01 – 12 – 16 – 17 – 52 – 60.

Com isso, a Mega acumula pela oitava vez seguida, e o prêmio estimado para o próximo sorteio, na quarta (3), é de R$ 55 milhões.

A quina do concurso 1.973 saiu para 110 apostas, que levaram R$ 32.691,06 cada uma. Na quadra, foram 7.294 apostas ganhadoras, que faturaram R$ 704,30.

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas em qualquer lotérica do país até as 19h do dia do sorteio. Clientes com acesso ao site do banco também podem fazer as apostas pelo computador, tablet ou celular.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.