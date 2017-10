Mais uma execução, mais um número da estatística macabra

Na noite deste domingo (01), um homem identificado pelo nome de Gerson, foi executado com pelo menos dois tiros a queima roupa ( curtíssima distância), dentro da própria cada que residia, localizada no Ramal do Canil, no bairro Vila Acre, região do 2° Distrito de Rio Branco.

De acordo com confirmações repassadas a Polícia Militar, a vifima Gerson estava dentro de casa, quando dois homens aue estavam em um carro pararam na frente da casa e chamaram por Gerson.

Quando oz dois desconhecidos avistaram Gerson dentro de casa invadiram a residência e efetuaram vários tiros, sendo que pelo menos dois deles atingiu o corpo da vitima que morreu no local, antes da chegada do SAMU.