Lula sobe cinco pontos e lidera intenções de voto para 2018

Nas simulações de segundo turno, pela primeira vez, o ex-presidente vence todos os adversários

Mesmo após condenação na Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém na liderança da corrida presidencial de 2018. Segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (30), o petista tem pelo menos 35% das intenções de voto nos cenários testados e garante, assim, uma vantagem significativa em relação os seus principais adversários.

De acordo com o levantamento publicado na “Folha de S. Paulo”, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) e a ex-senadora Marina Silva (Rede) estão empatados em segundo lugar. Na simulação de cada um dos candidatos contra Lula, Bolsonaro oscila entre 16% e 17% e Marina entre 13% e 14%.

Já os tucanos Geraldo Alckmin e João Doria apresentam desempenho equivalente na disputa com Lula, Bolsonaro e Marina. Ambos têm 8% das intenções de voto.

Nas simulações de segundo turno, o ex-presidente, pela primeira, vence todos os adversários. Porém, se o juiz Sergio Moro concorrer (possibilidade que ele descarta), teríamos um empate técnico.

Na pesquisa anterior, realizada no mês de junho, Lula já vencia os principais concorrentes no segundo turno, mas empatava também com Marina.

Contudo, se o ex-presidente for condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal por conta do caso do tríplex em Guarujá, ele pode se tornar inelegível. Caso isso ocorra, a transferência de votos para outro petista é bastante restrita. Segundo pesquisa, apenas 26% dos entrevistados dizem que votariam em alguém indicado por ele.

A pesquisa foi realizada na última quarta-feira (27) e na quinta-feira (28). O Datafolha fez 2.772 entrevistas em 194 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.