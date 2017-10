Incêndio destrói completamente casa de madeira no bairro Betel em Rio Branco

Na casa não havia ninguém, estava abandonada a algum tempo e era usada para o consumo de entorpecentes

O fato aconteceu na noite deste sábado (30), no beco São Pedro região do Bairro Betel, em Rio Branco. A casa em madeira foi totalmente consumida pelas chamas.

De acordo com informações dos vizinhos, pouco antes de iniciar o fogo, policiais militares teriam entrado no Beco a procura de um suspeito. A mesma informação foi repassada à equipe do Corpo de Bombeiros que esteve no local para a contenção das chamas.

