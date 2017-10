Historiador diz que tirar nome de Lauro Müller de avenida em Cruzeiro do Sul é uma ‘aberração’

A polêmica envolvendo a mudança do nome de uma das principais avenidas de Cruzeiro do Sul para Ildefonso Cordeiro está longe de acabar. No último dia 22 saiu o decreto que mudou o nome da Avenida Lauro Müller para o nome do pai do atual prefeito da cidade, que era o Ildefonso Cordeiro. A lei foi aprovada pela Câmara de Vereadores da cidade.