Empresária Charlene Lima incentiva esporte feminino na Vila Campina

A empresária Charlene Lima vem incentivando o esporte em todos os municípios do estado e não poderia ficar de fora a Vila Campina, distante aproximadamente 60 quilômetros da capital, o evento aconteceu durante o final de semana e reuniu no campo e quadra da vila, 12 times femininos e uma grande torcida totalizando mais de 350 pessoas.

Durante o evento as jovens agradeceram o apoio que a empresária tem dado para que elas também possam praticar o esporte de campo. O time vencedor da vila retribuiu o carinho com a empresária como mostra a foto.

Charlene Lima no final do evento fez uso da palavra e agradeceu a todas as jovens da vila que gostam de praticarem esporte em especial o futebol, e se colocou a disposição para continuar incentivando ainda mais a pratica esportiva não só feminino mais também em outros seguimentos, e que sua equipe residente naquela vila já esta articulado mais um evento e desta vez será para homem, mulheres e crianças uma forma de ajudar com esporte as famílias que temem que seus filhos por falta de opção entrem para o mundo da criminalidade. Finalizou

A empresária vem sendo destaque em todos os municípios do estado por gostar de ajudar as pessoas mais humildes e que muitas vezes não dispõem de recursos para desfrutar momentos bons da vida. No Município de Sena Madureira hoje se comenta que se ela for mesmo disputar uma vaga na política do ano que vem terá sua cadeira garantida, que vem sendo trabalhanda com respeito, amor e humildade.

Ronaldo Duarte