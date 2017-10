Conta de luz terá a bandeira tarifária mais alta pela primeira vez a partir do mês de outubro

Com a mudança, energia elétrica ficará R$ 3,50 mais cara por cada 100 kWh em outubro

A conta de luz terá uma cobrança adicional mais alta em outubro. Segundo decisão divulgada nesta sexta-feira (29) pela Agência Nacional de Energia Elétrica ( Aneel ), os brasileiros pagarão uma taxa adicional de R$ 3,50 por cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos com a mudança para a bandeira vermelha patamar 2. Esta é a primeira vez em que a opção é acionada, desde que bandeira vermelha passou a contar com dois patamares, em janeiro de 2016.

De acordo com a Aneel, a decisão foi tomada pela baixa vazão das hidrelétricas, porque as chuvas em setembro ficaram abaixo da média. “Em função do regime hidrológico muito crítico, este setembro foi o pior mês de setembro, do ponto de vista da vazão, da série histórica do setor elétrico”, aponta Romeu Rufino, diretor-presidente da agência. Apesar da mudança na conta de luz , Rufino afirma que não há risco para o abastecimento de eletricidade.

A mudança para o patamar 2 também é realizada para alertar aos consumidores. Com a falta de chuvas, o país precisa ativar usinas térmicas, que são mais caras que as hidrelétricas. Em setembro, a bandeira tarifária das contas de luz foi a amarela, com taxa extra de R$ 2 para cada 100 kWh de energia consumidos.