Caminhão de produtos químicos pega fogo na Via Verde, em Rio Branco

O fato aconteceu na manhã deste domingo (01), na Via Verde, nas proximidades da Upa do Segundo Distrito de Rio Branco. O caminhão que era usado para o transporte de produtos químicos pegou fogo e foi necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o que foi apurado pela equipe, o freio de um dos eixos do veículo travou ocasionando o super aquecimento e provocando um princípio de incêndio. A ação rápida do Corpo de Bombeiros evitou que o fogo se alastrasse e causasse um prejuízo maior.

Na ocorrência, ninguém se feriu e após os procedimentos e a liberação dos Bombeiros, o motorista ainda teve condições de seguir viagem.