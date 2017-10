Bebê baleado na cabeça continua internado e mãe pede doação de fraldas e lenço umedecido

Adrian Levi precisa de fraldas do tamanho G e lenços. Ele está internado em um dos leitos do Hospital da Criança, em Rio Branco, após ter sido baleado no último dia 7.

Internado em um dos leitos do Hospital da Criança após ser baleado na cabeça, o pequeno Adrian Levi Silva Santiago, de 1 ano e 8 meses, precisa de lenços umedecidos e fraldas descartáveis. A mãe dele, Larissa Lima Silva, diz não ter dinheiro para comprar os produtos e pede doações.

Na noite de 7 de setembro, Adrian foi baleado quando estava com o tio no Conjunto Cabreúva, em Rio Branco.

A criança passou duas semanas internada na UTI e foi para o leito na quinta-feira (21). No mesmo dia, a tia do garoto Hellen Rocha denunciou oesquecimento de um cateter dentro do bebê durante um procedimento cirúrgico.

Em conversa com o G1 no sábado (30), Larissa contou que Adrian se movimenta e interage com a família. Apesar disso, não há previsão para o bebê sair do hospital.

Preocupada com a falta dos produtos, Larissa resolveu pedir ajuda para o filho. Ela conta que o bebê usa fralda do tamanho G.

“Estou recebendo da minha igreja, mas não está dando. As pessoas são carentes, minha mãe não tem como comprar, não estou trabalhando e nem recebendo nada. Não tem como comprar para ele”, explicou.

A mãe falou ainda sobre o estado de saúde do filho. Segundo Larissa, Adrian perdeu uma parte do cérebro devido ao tiro. A jovem diz que o filho a reconheceu e não chora quando ela está por perto.

“A médica disse que vamos perceber como ele vai se comportar com o tempo. Mas, para mim, ele está normal. Ele me conhece, não fala, mas vejo que me reconhece. Não chora quando estou perto”, ressaltou.