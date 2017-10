Ao tentar defender irmão de briga, garota de 17 anos leva garrafada e perde quatro dentes no interior do AC

Uma jovem de 17 anos foi agredida com uma garrafada e perdeu quatro dentes ao tentar defender o irmão durante uma briga generalizada na noite deste sábado (30) em um posto de gasolina em Cruzeiro do Sul.

A briga começou quando o irmão foi insultado por homens que estavam bebendo no local. O pai da garota, que não quis se identificar, disse que os filhos saíram para ir à praça e, na volta, pararam na conveniência do posto, quando a confusão começou.

“Eles estavam bebendo lá e mexeram com eles. Meus filhos nem conheciam esses caras. Foi quando um deles pegou a garrafa e veio pra cima do meu filho e a minha filha entrou no meio”, conta.