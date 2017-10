Amigos fazem campanha para reconstruir casa de família após temporal em Rio Branco

O temporal que caiu sobre Rio Branco na última quarta-feira (27) não derrubou apenas árvores, muros e placas. Destelhou e arrancou também as paredes da casa do autônomo Reginaldo Andrade, de 31 anos.

“Vimos que a família está com dificuldades e resolvemos ajudar. Eles congregam na mesma igreja que a gente. Fizeram a casa com compensado e resto de madeira. Uma situação crítica. Minha mãe estava ajudando eles e me falou. Disse que ia divulgar para conseguir as coisas, pois o inverno está chegando”, explicou Araújo.