Uma das poucas produções de Sena Madureira

Há vários anos atrás, o Município de Sena Madureira a terceira maior cidade do Estado, produzia feijão, arroz, café, farinha, mel, rapadura e demais produtos, hoje raramente encontramos estas produções e quando encontrados muitos vem de outros municípios.

A única produção ainda em grande quantidade neste período de verão é a melancia e banana. Nossa reportagem conversou com mais de 10 pessoas residentes no interior, todas nos afirmaram que em Sena Madureira não dá mais para produzir todos estes produtos agrícolas em grande quantidade, por falta de incentivo e escoamento da produção.

Nossa reportagem encontrou na feira dos colonos o produtor Sebastião da Silva, residente no Ramal do 16, resolvemos nos aprofundar mais no assunto.

Senaonline.net: Na sua opinião o senhor acha que as famílias residentes no interior não produzem por falta de coragem?

Sebastião: Caro jornalista, aparentemente algumas pessoas entendem desta formar por não conhecerem de verdade a vida do produtor rural, é de conhecimentos de todos que a nossa região não oferece condições de escoamentos da produção durante o inverno, a falta de um ramal de qualidade faz com que os poucos produtores que dependem da agricultura para sobreviver percam a esperança de dias melhores. Cito um exemplo, eu mesmo já vi minhas produções se estragarem dentro de paióis, acumulando enormes prejuízos por falta de escoamento e já tive que alimentar porcos com macaxeiras que seriam transformadas em farinha, sem contar, com a grande quantidade de mamões e outros produtos.

Senaonline.net: O senhor ainda tem esperança de voltar a produzir e comercializar seus produtos na cidade?

Sebastião: Esperança ainda tenho, mas a realidade acaba nos deixando dúvidas, tendo em vista que todos os políticos prometem a mesma coisa em época de eleições e depois os produtores são esquecidos novamente e fica a mercê da sorte, escapando na pouca criação de gado.

Senaonline.net: Qual a mensagem que o senhor deixa para as autoridades políticas do nosso Estado?

Sebastião: A minha mensagem seria mesmo um apelo, para que eles levassem mais a sério as famílias que residem no campo e cumprissem pelo menos 20% das promessas feitas durante o período eleitoral em relação ao melhoramento de ramais em nossa região, pois eles sabem que a maioria dos produtos agrícolas só dá em grande quantidade no período invernoso.

Ronaldo Duarte