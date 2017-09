Tentativa de assalto no bairro Santa Inês

Dois homens, sendo um maior de idade identificado como Gênesis Oliveira de Sousa de 20 anos e o outro um menor de 16 anos, tentaram assaltar um comércio na rua Edmundo Pinto, no bairro Santa Inês na tarde desse sábado.

Segundo foi apurado no local, Gênesis foi alvejado com um tiro no peito. O menor foi atingindo na perna e no braço, e um cliente que estava fazendo compras na hora do tiroteio levou um tiro no joelho.

Duas ambulâncias do SAMU foram acionadas para atender a ocorrência, mas quando chegaram ao local, Gênesis ainda foi colocado na ambulância mas foi a óbito dentro dela, as outras vitimas foram levadas para o pronto socorro onde não correm risco de morte