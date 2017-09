Soldado do exército é assassinado na Cidade do Povo, em Rio Branco

Um soldado do Exército foi assassinado na manhã deste sábado (30) no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. A vítima foi identificada como jhonatan da Silva, de 19 anos, e morava no bairro Belo Jardim.

De acordo com o informado à equipe policial que atendeu a ocorrência, o jovem havia ido até a casa da tia, mas antes mesmo de chegar até a residência, dois homens armados se aproximaram e começaram a perseguí-lo efetuando disparos.

O soldado foi alvejado com um tiro e ficou no chão agonizando enquanto os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local para prestar o devido socorro, mas a vítima já estava morta.

A polícia agora faz buscas na intenção de encontrarem os suspeitos.