Semana do Idoso é comemorada com baile e escolha de Miss e Mister 3ª idade em Cruzeiro do Sul

Comemoração está sendo organizada pelo Centro do Idoso do município. Semana é em alusão ao Dia Internacional do Idoso, comemorado neste no dia 1 de outubro.

Em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, comemorado no dia 1 de outubro, o Centro do Idoso vai realizar uma semana de comemorações que iniciam nesta segunda-feira (2) e ocorrem até a sexta-feira (6). O evento vai encerrar com um baile e a escolha da Miss e Mister da 3ª Idade.

A presidente do Conselho Municipal do Idoso no município, Aparecida Barreto, disse que essa é uma forma de homenagear as pessoas da terceira idade. “Na segunda [2] vai ser um dia inteiro da programações voltadas para o público do idoso com várias atividades de fundamental importância”.

Dentre os serviços ofertados estão atendimentos médicos, odontológicos, testes rápidos, atendimentos com o Departamento Estadual de Trânsito, além de palestras.

Outra atividade que chama atenção é o tradicional baile que vai ocorrer no Centro de Convivência do Idoso com a escolha da Miss e Mister 3º Idade. “É um baile esperado para que possamos celebrar o dia deles, eu sempre digo que trabalhar com idoso é uma satisfação, você poder fazer algo por quem já fez tanto pela sociedade é impagável”, finaliza Aparecida.