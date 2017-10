Revoltados com derrota na Copa do Brasil, flamenguistas agridem acreano torcedor do Cruzeiro com pauladas

O pedreiro Alberlândio Neri Martins, 39 anos, foi agredido por 3 homens desconhecidos na noite da última quarta feira (27), após a derrota do Flamengo para o Cruzeiro e teve que ser hospitalizado.

Ele conta que após assistir o futebol com amigos, vinha para sua residência no Bairro do Triângulo, no município de Tarauacá, vestido com a acamisa do Cruzeiro, seu time do coração, quando apareceram 3 flamenguistas e o agrediram com paulada no seu rosto.

Após o ocorrido os agressores se evadiram e a vítima conseguiu chegar em casa, com muito sangramento, a mandíbula deslocada e um corte muito grande no rosto. Socorrido pela ambulância e os profissionais do SAMU, foi hospitalizado e teve alta neste sábado.

A polícia ainda investiga o caso. Alguns suspeitos devem ser presos nas próximas horas.

Fonte: Blog do Accioly