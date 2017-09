Prefeito Altanízio Sá, se prepara para inaugurar duas novas quadras de areia na cidade de Manoel Urbano

O prefeito Altanízio Sá do (PMDB) firma seu compromisso de campanha, no que se refere ao esporte para os jovens de Manoel Urbano, foram construídas com recursos próprio da prefeitura, duas quadras de areia na cidade, uma vai ficar localizada na antiga pista de pouso e a outra no bairro São Francisco, as mesmas já estão prontas e serão inauguradas nesse final de semana pelo prefeito.

Na ocasião o prefeito falou com assessoria de comunicação destacando a importância dessas duas quadras para os jovens do município em geral. “Sempre gostei do esporte, vejo que o mesmo é uma ferramenta importante para tirar nossos jovens da rua, da bebedeira e de outras coisas erradas e ruins, o esporte em nosso município já teve destaque importante tínhamos grandes jogadores, muitos times de bairros, tudo isso acabou nas gestões anteriores, na minha governabilidade estou dando destaque importante para essa área, nesse pequeno período de administração já realizamos diversos torneios e campeonatos entre os times da nossa cidade, tudo isso com o patrocínio dos nossos deputados federais, onde nunca mediram esforço ajudando a enviar recursos para nossa cidade para serem investidos no esporte. Essas duas quadras tenho certeza só tem a somar na vida dos nossos jovens, sem contar que ela vai muito além das disputas esportivas, traz interação social entre nossos jovens e qualidade de vida, que fazem bem para nossa saúde.”