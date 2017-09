Policial mata bandido durante tentativa de assalto no Segundo Distrito de Rio Branco

Mais uma tentativa de assalto termina em morte na capital. Dois homens armados chegaram em uma motocicleta para assaltar um mercado e foram alvejados por um policial a paisana que teria ido ao estabelecimento fazer compras. Um popular também ficou ferido na perna. O fato aconteceu no início da tarde deste sábado (30), em um no bairro Santa Inês, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com o informado à equipe do segundo batalhão, os suspeitos de nomes ainda não divulgados, teriam chegado em posse de uma escopeta. O policial teria percebido a ação e efetuado disparos que atingiram os dois durante o assalto que foram socorridos pela unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um dos homens não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da viatura. Já o outro e um popular que também ficou ferido foram encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco. O caso está sendo registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla).