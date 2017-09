PM prende grupo criminoso por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores em Manoel Urbano

Uma denúncia anônima mobilizou os militares do 8° batalhão, responsável pelo policiamento no município de Manoel Urbano, a prenderem em flagrante dois indivíduos e, ainda, apreenderem um menor que estariam se organizando para a prática de crimes naquela localidade. A ação policial culminou na apreensão de uma Escopeta, calibre 28, e ferramentas para confecção de drogas no bairro Chagas de Castro, rua Wilson Rodrigues.

De acordo com a guarnição, após recebimento das informações acerca do local onde estariam os suspeitos, deslocaram-se até o local a fim de desarticular as ações criminosas do bando. Quando chegaram no endereço mencionado, encontraram os agentes e o menor infrator utilizando entorpecentes e, depois da realização de buscas pelas imediações, ainda encontraram uma arma de fogo, materiais para confecção de entorpecentes, além de objetos oriundos de crimes.

Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Manoel Urbano, onde serão tomadas as providências cabíveis ao caso.