Menor morre e outro é baleado durante tentativa de assalto a comércio em Rio Branco

Adolescente de 17 anos foi atingido com dois tiros e morreu no hospital, o outro segue internado no Huerb. Tentativa de assalto ocorreu na tarde deste sábado (30), no bairro Santa Inês.

Dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, foram baleados por um policial militar durante uma tentativa de assalto a um comércio na tarde deste sábado (30). O incidente ocorreu na Rua Edmundo Pinto, no bairro Santa Inês, Segundo Distrito de Rio Branco. Os dois receberam atendimento do Samu e foram encaminhados para o Hospital de Urgência e Emergência (Huerb). O menor de 17 anos não resistiu e morreu na unidade.

O major Evandro Bezzerra, comandante do 2º Batalhão da PM, relatou ao G1 que a dupla reconheceu um policial que fazia compras no local. A dupla teria apontado a arma para o PM que, para se proteger, efetuou dois disparos contra um deles. Em seguida, o outro assaltante tentou puxar uma arma de uma mochila, mas também foi atingido com dois tiros.

“O policial agiu em legítima defesa. Eles chegaram a disparar contra o agente, mas a arma não funcionou. Ou seja, ele acionou a arma, mas graças a Deus não funcionou e o policial teve tempo para reagir. Os dois receberam socorro. O local foi isolado e a perícia encaminhada até o local”, diz.

Bala perdida

No Facebook, o advogado Gabriel Santos relatou que o irmão dele foi vítima de uma bala perdida durante a ocorrência. Segundo a postagem, a vítima trabalhava em uma obra no bairro e foi atingida no joelho.

“Não tive contato com ele ainda. Ele está fazendo raio x no pronto-socorro. Só sei que ele passa bem, mas não sabemos como se desenrolaram os fatos no local”, disse Santos ao G1.