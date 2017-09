Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 47 milhões

Com a Mega-Sena acumulada, a Caixa Econômica Federal pagará hoje (30), o prêmio de R$ 47 milhões ao apostador que acertar os seis números da sorte. O concurso 1.973 será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da CAIXA, que está em Jundiaí (SP).

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país até as 19h do dia do sorteio. Os clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer as apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h exceto em dias de sorteios, quartas e sábados.

Na quarta-feira (27) os números sorteados foram o 09 – 16 – 20 – 54 – 57 – 59.