LATROCÍNIO: Jovem é preso por matar namorado, jogar corpo em poço e praticar roubo

O corpo de Miguel Ângelo Ribeiro Borges, 41 anos, foi encontrado na noite desta sexta-feira (29) com duas perfurações no pescoço e dentro do poço da residência onde morava, na Rua Japurá com Alto do Bronze, assentamento Rosalina Carvalho, bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho. O suspeito do crime, um jovem de 20 anos, namorado da vítima, foi preso e levado para a Central de Flagrantes.

Conforme informações da polícia, familiares preocupados que Miguel não tinha ido trabalhar foram até a residência dele e logo perceberam que móveis e eletrodomésticos haviam sido roubados. Imediatamente, a Polícia Militar foi acionada. Buscas foram feitas pelo quintal e o corpo encontrado dentro do poço.

Familiares apontaram o suspeito como sendo o último a ser visto com com a vítima. Os policiais fizeram diligências e localizaram ele em uma vila de apartamentos na Avenida Rio de Janeiro, no bairro Agenor Martins de Carvalho. O jovem levou a guarnição onde estavam os objetos da vítima, em uma residência no bairro Nova Porto Velho. O suspeito, que foi identificado como Dener M. S., inicialmente negou o crime, porém, logo depois confessou que durante uma discussão desferiu dois golpes de faca no pescoço da vítima e ocultou o cadáver no poço, jogando inclusive alguns objetos por cima para dificultar a localização. Dener teve de ser retirado às pressas do local, pois populares queriam fazer Justiça com as próprias mãos.