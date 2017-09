Homem encapuzado rende funcionários e assalta motel em Cruzeiro do Sul

Dois funcionários de um motel foram assaltados e rendidos por um homem encapuzado e armado com uma pistola. O crime ocorreu no quilômetro 1 da rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul. O bandido, segundo a polícia, levou a quantia de R$ 1,9 mil. A Polícia Militar foi acionada para fazer buscas, mas o homem conseguiu fugir.