O fim de semana vai ser de sol forte e calor em todo o Acre. Neste sábado (30), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado em todo o estado, com pancadas isoladas de chuva e trovoadas a partir da tarde.

No domingo (1), o dia vai ser ensolarado e muito quente. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva passageira no período da tarde.