Família segue em busca do paradeiro de idoso de 70 anos desaparecido há quase 20 dias

De acordo dom o filho, após seis dias desaparecido, João teve sua casa saqueada e incendiada

De acordo com as informações repassadas pela família do senhor João Batista Nonato Marques, de 70 anos, o idoso segue desaparecido há 19 dias.

O filho de João relatou que o pai, que residia no bairro Taquari, teria saído de casa no dia 11 de setembro e após seis dias desaparecido teve sua casa saqueada e incendiada.

Quase vinte dias depois do ocorrido, a família segue sem informações do paradeiro de João e pede que qualquer informação que possa contribuir nas buscas seja repassada à polícia ou aos telefones: (69) 8465-0315 ou (68) 2102 0371.