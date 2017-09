Equipe do RU da Ufac participa de curso de capacitação

O intervalo de duas semanas que marca a transição entre os dois semestres letivos da Universidade Federal do Acre (Ufac) não foi de descanso para a equipe que trabalha no Restaurante Universitário (RU). Servidores e colaboradores terceirizados ocuparam o recesso de atendimento à comunidade participando do curso de capacitação Técnicas Avançadas em Cozinha e Atendimento ao Cliente, fruto de uma parceria da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis com o Instituto Dom Moacyr.

Com supervisão do chefe de cozinha Rosevaldo Souza, a equipe cumpriu uma carga horária de 40 horas, dividida entre atividades teóricas e práticas. Entre os temas abordados, estiveram: higiene, sustentabilidade, técnicas de cortes em proteínas e vegetais e elaboração de molhos quentes e frios.

“O curso foi, na verdade, um aperfeiçoamento”, ponderou Souza. “Eles já dominam a cozinha. O que trouxemos aqui foi a apresentação de uma ou outra técnica nova e a correção de pequenos vícios. A equipe já é ótima.”

O curso foi oferecido à equipe de 36 pessoas que atuam no RU. O encerramento das atividades aconteceu nesta sexta feira, 29, com a entrega de certificados e degustação.

“Essa foi a primeira vez que eu participei de um curso como esse e foi maravilhoso. O professor é muito paciente”, contou a auxiliar de cozinha Viviany Silva. “Muita coisa foi novidade para nós; outras, já sabíamos fazer, só não sabíamos o nome certo. Agora, estamos mais completos.”

A reitora em exercício Guida Aquino esteve no encerramento do curso. “A programação foi pensada com o objetivo de promover uma atualização dos servidores envolvidos nos serviços de alimentação e nutrição do restaurante”, disse. “Temos uma preocupação constante com a melhoria dos serviços prestados à comunidade.”

Também esteve presente o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Sérgio Siqueira. “Com a inauguração do novo RU, cresceu nossa responsabilidade”, destacou. “Fizemos um curso de capacitação em janeiro. Agora, este. E a expectativa é promover sempre esses ciclos de aperfeiçoamento e reciclagem.”