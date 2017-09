Empresas de telefonia e internet assinam protocolo para investimentos no Acre

Na próxima segunda-feira (02), o presidente da Vivo, Eduardo Navarro, e os dirigentes da Claro e da Tim estarão no Acre para assinar com o governo do Acre e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) um termo de cooperação para importantes investimentos em infraestrutura de telefonia móvel e internet no estado. As três empresas correspondem a mais de 90% do atendimento no Acre. A solenidade será realizada às 8 horas, no Palácio Rio Branco, com a presença do governador Sebastião Viana e o presidente da Anatel, Juarez Quadros.

Relator da Política Nacional de Banda Larga no Senado Federal, o senador Jorge Viana é um dos principais articuladores dessa agenda de investimentos. “Sempre pautei meu mandato na defesa do consumidor, especialmente o consumidor do Acre e das regiões norte e nordeste que sofrem com alguns serviços essenciais, como é o caso das telecomunicações. Trabalhei com cada dirigente das companhias que atuam no nosso estado e com a Anatel para chegarmos a essas mudanças que estão sendo propostas”, declarou Viana.

Vários municípios serão atendidos com os investimentos, como Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Sena Madureira e a região do Alto Acre. “Para mim, uma das mais importantes infraestrutura que uma cidade e um estado tem que ter é de telecomunicação. Hoje todos estamos reféns de uma telefonia móvel e de internet de qualidade”, afirma o parlamentar.

Depois da solenidade no Palácio, o presidente da Anatel e o presidente da Vivo vão participar de uma agenda no auditório da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), a partir das 9 horas, com empresários do estado para um debate sobre as tendências e as mudanças no setor de telecomunicações e conectividade no Brasil.