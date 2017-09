Coreia do Sul e EUA realizam novas manobras aéreas em plena tensão

Trata-se da primeira vez em que os aliados ensaiaram exercícios aéreos

As forças aéreas de Coreia do Sul e dos Estados Unidos fizeram novas manobras aéreas conjuntas ao norte de Seul, no meio das tensões com a Coreia do Norte, informou neste sábado (30) o comando unificado de ambos os exércitos.

Os exercícios militares ocorreram em uma data não divulgada e incluíram unidades aéreas de vários regimentos dos dois países, segundo o Comando do Pacífico dos Estados Unidos (USPACOM).

“Os exercícios de campo permitiram às tropas sul-coreanas e americanas aumentar o seu conhecimento mútuo dos sistemas de armamento, com a meta de reforçar a cooperação entre as suas unidades”, explicou o comando em comunicado.

Trata-se da primeira vez em que os aliados ensaiaram exercícios aéreos defensivos de curto alcance no país asiático, manobras orientadas a repelir eventuais incursões de aeronaves norte-coreanas, segundo o USPACOM.