Concurso público com 19 vagas para o Instituto de Previdência de Rondônia tem salário de até R$ 4.4 mil; veja

O Diário Oficial do Estado publicou nesta sexta-feira o edital do concurso do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Rondônia (Iperon). São 19 vagas de nível superior e médio com salários que vão de R$ 2.517,35 a R$ 4.475,71, mais benefícios.

As vagas em disputa são para Analista em Previdência das áreas para administrador, analista, assistente social, estatístico, matemático, psicólogo e medico perito, além de atuário. Há ainda técnico em tecnologia da informação e técnico em suporte e manutenção em informática. O período de inscrições já está aberto e segue até 5 de novembro. As provas serão realizadas em 10 de dezembro.

Fonte: Rondoniaagora.com

CONFIRA O EDITAL