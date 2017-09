Clientes reclamam do funcionamento de caixas eletrônicos de banco em Cruzeiro do Sul

Ao G1, o gerente da agência, Éder Correia, disse que o problema nos terminais são mecânicos. Ele falou ainda que a unidade teve um imprevisto com cédulas que ficaram presas em alguns terminais externos, mas que a situação já foi solucionada.

“Abastecemos todos os terminais externos da cidade e oriento os clientes a procurarem estes terminais. Na agência da Avenida Mâncio Lima o problema dos terminais também é mecânico, mas só pode ser revolvido por técnicos”, explicou.

Com a unificação do pagamento dos funcionários públicos do estado sendo efetuado no mesmo dia, a população reclama das filas intermináveis que se formam nos terminais. De acordo com os clientes, na manhã deste sábado (30), dos dez terminais da agência, apenas três estavam funcionando e muita gente ficou revoltada.

O policial militar aposentado Francisco Correia da Costa disse que seria melhor que o pagamento fosse separado como era antigamente.

“Ontem [sexta, 29] estive na agência que estava super lotada e decidi deixar para vir sacar meu dinheiro hoje [sábado, 30]. No entanto, estou na fila tem mais de uma hora. Só têm três terminais funcionando, o atendimento do banco é péssimo. Todo os meses é a mesma coisa”, afirma.

Outro que também reclamou da situação foi o funcionário público João Félix. Segundo ele, nesta sexta (29), foi em um caixa de um outro lugar e o banco estava escuro e sem lâmpada.

“Dá até medo entrar. Hoje chego aqui na agência e têm apenas três caixas funcionando. Isso é uma falta de respeito com o consumidor. Pagamos nossas taxas e temos o direito de sermos bem atendidos. De que adianta dizer que têm dez caixas, se apenas três estão funcionando?”, finaliza.

