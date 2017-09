Campanha de vacinação antirrábica começa em Rio Branco e pretende imunizar 80% de cães e gatos

O diretor do Centro de Zoonoses, Everton Arruda, explica que os animais podem ser vacinados a partir dos 90 dias de vida. “Se o animal não tiver nenhuma vacinação eu sugiro que o dono primeiro faça o protocolo de vacinação, procure uma clínica veterinária e logo depois faça a nossa vacina que é a antirrábica”, falou.

Até às 16h deste sábado (30), o município oferece a vacina antirrábica no Horto Florestal e no bairro Tancredo Neves. A ação é alusiva ao Dia Mundial Contra a Raiva, celebrado no dia 28 deste mês, e também marca o início da mobilização na capital.

No Tancredo Neves, as equipes estão passando nas casas dos moradores para imunizar os animais. Já no Horto Florestal, um ponto de atendimento fixo oferta o serviço para quem levar os bichos até o local. A oferta é gratuita, mas o dono precisa levar a carteira de vacinação do cão ou gato.

Caso não possua o documento, ele pode ser emitido no momento da imunização – é necessário que o proprietário tenha RG e comprovante de endereço em mãos. De acordo com a prefeitura, até o dia 25 de novembro agentes vão se deslocar por todos os bairros da cidade.