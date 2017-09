Bebê baleado na cabeça em Rio Branco já se movimenta e interage com a família, diz mãe

Mãe conta que bebê fica acordado, mas chora muito. Cateter que quebrou ainda não pode ser retirado do pulmão da criança.

Depois de deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança no dia 21 deste mês, o pequeno Adrian Levi Silva Santiago, de 1 ano e 8 meses, está se recuperando bem. A mãe do bebê, Larissa Lima Silva, afirma que o filho já se movimenta e interage com alguns familiares. Apesar disso, ainda não há previsão de que a criança deixe a unidade de saúde.

O pequeno foi baleado na cabeça, no último dia 7, quando homens em uma moto passaram atirando contra um grupo de pessoas no conjunto Cabreúva, em Rio Branco. “Ele mexe as pernas e o corpo todo. Depois de ter acordado ele já viu todo mundo da família. Mas ainda está se alimentando por sonda e tomando medicação, que é dada por um acesso na perna”, detalha a mãe.

Larissa conta que a criança reconhece somente a ela, a avó e as tias. Ela fala ainda que Adrian não consegue se sentar e chora muito.

“O médico explicou que a melhora vem com o tempo e não podia dar uma previsão porque o que aconteceu ainda é recente. Ele não consegue se manter sentado ou andar porque ainda está com o corpo mole, o médico disse que isso vai acontecer com o tempo”, acrescenta.

A equipe médica, segundo Larissa, ainda não deu uma previsão para que o cateter alojado no pulmão do garoto seja retirado. Ela diz que mesmo com a melhora, a criança não está em condições de passar por um procedimento cirúrgico de alta complexidade. “Vão avaliar mais para ver quando isso pode ser feito. Até lá, o acompanhamento médico continua”, fala.

Entenda o caso

Na noite de 7 de setembro, o pequeno Adrian Levi Silva Santiago foi atingido com um tiro na cabeça no bairro Cabreúva, em Rio Branco. O menino estava sob os cuidados do tio, que o levou para passear em uma praça próxima à residência da família. No entanto, ao chegarem em uma esquina do bairro onde estava um grupo de pessoas, dois homens passaram atirando e atingiram o bebê. Outras duas pessoas, de 15 e 17 anos, foram atingidos pelos disparos nas pernas e braços. O estado de saúde do pequeno apresentou melhora na manhã do dia 8. Porém, na noite do mesmo dia, o médico chamou a família e disse que Adrian teve um inchaço no cérebro e estava perdendo massa encefálica pelo ouvido. Naquele momento o quadro mudou e o estado de saúde dele era grave. Após apresentar uma nova melhora, acordar e ser desentubado, a tia da criança denunciou, no último dia 20, que um cateter havia sido esquecido dentro da criança durante um procedimento e o objeto poderia atingir o pulmão. Ao G1, a coordenadora da UTI pediátrica da unidade, Socorro de Souza, confirmou o caso. Segundo ela, o fato ocorreu quando Adrian se agitou em um momento em que estava acordando.