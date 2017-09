Amigos realizam almoço beneficente para ajudar jovem que luta contra o câncer há 7 anos

Karol necessita realizar uma série de exames que não possuem a cobertura completa do Sistema Único de Saúde

A melhor descrição que pode ser dada para Maria Karolyne Mota Melo é guerreira. Nos últimos sete anos, Karol, como é chamada pelos amigos mais próximos, vive dias bem complicados deste que foi diagnosticada com câncer. Sempre com um sorriso no rosto e sem se deixar abater e, entre internações, exames e procedimentos médicos, a jovem agora precisa da ajuda dos amigos, conhecidos e de todos que puderem auxiliar de alguma forma.

Karol necessita realizar uma série de exames que não possuem a cobertura completa do Sistema Único de Saúde (SUS) e, como não tem o dinheiro necessário para cobrir todas as despesas, os amigos da jovem resolveram se unir em prol da causa e realizar um almoço beneficente para arrecadar fundos.

O evento será realizado no próximo domingo (1°) na Igreja Moriá (próxima à delegacia do Tucumã) e terá como prato principal a tradicional rabada acreana, o valor da iguaria será de apenas R$ 15,00. Toda verba arrecadada será utilizada em prol do tratamento de Karol.

Aos que não puderem comparecer ao almoço, os amigos da jovem disponibilizaram uma conta bancária na qual qualquer valor depositado será aceito e de extrema importância para mais essa batalha na luta da jovem.

Banco: Caixa econômica Federal

Ag:0534

Conta:25513-3

Operação:023

Nome da titular: Maria Karolyne Mota Melo

Maiores informações pelo telefone: (68) 9 9956-9010