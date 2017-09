Adolescente morre ao ser cortado por foice em acidente de moto

Um adolescente de 13 anos morreu após uma colisão entre motocicletas, O acidente ocorreu na Colocação Semitumba, no bairro Sibéria, zona rural do município de Xapuri. Conforme o boletim de ocorrência, familiares relataram à Polícia Civil que a vítima era acostumada a conduzir o veículo. No momento do acidente ele não usava capacete, segundo a polícia.

Conforme o boletim de ocorrência, o adolescente descia uma ladeira pela contramão quando colidiu com o outro condutor. No entanto, o menor apresentou vários cortes nos braços e também no abdômen que foi causado, de acordo com a polícia, por uma foice que estava amarrada na garupa da motocicleta com a qual ele colidiu.

O motorista que sobreviveu foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O Instituto Médico Legal (IML) foi encaminhado ao local e o corpo do adolescente encaminhado para a capital Rio Branco. No local, nesta quarta (27), um familiar da vítima não quis comentar o caso. Com informações 3 de julho.