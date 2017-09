Ação conjunta das polícias Civil e Militar resulta na prisão de suspeitos de roubo e recuperação de moto roubada

Na noite desta quinta-feira, 28, dois homens acusados de roubo foram presos por policiais civis e por militares do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM), na travessa Guaporé, bairro Cerâmica. Na ação, uma motocicleta furtada foi recuperada.

Durante o patrulhamento de rotina, os policiais do 1º BPM foram chamados por um cidadão que afirmava ter sido vítima de roubo, no qual dois homens com uma arma de fogo teriam levado sua carteira e seu telefone celular.

No deslocamento, encontraram dois policiais civis com um dos supostos autores, identificado por Felipe Gomes, 22 anos, detido, além da motocicleta Honda Fan, de cor preta, placa MZQ7563, usada no roubo. Após consulta, verificou-se que a moto havia sido furtada do estacionamento de uma faculdade privada.

Em continuidade às buscas, após coletarem mais informações, os policiais militares chegaram ao endereço do segundo autor do roubo, Fabiano Torres, 32, que também foi detido e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com seu comparsa e o veículo apreendido.

