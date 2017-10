ABSURDO: paciente grave espera na UTI por ecocardiograma que só pode ser feito em aparelho particular e médico está viajando

Uma mulher com sérios problemas cardíacos está internada no leito 03 da UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco entregue à própria sorte. Andréa Cristina, de 40 anos, não pode ser submetida ao exame de urgência – e obrigatório – por que o Estado não dispõe do aparelho de Ecocardiograma. A máquina á disposição dos pacientes é de propriedade de um cardiologista que está viajando para Tarauacá. Familiares de Andréa Cristina buscaram ajuda de um deputado, que sugeriu fazer a denúncia ao acjornal.com. “Minha irmã está internada desde sexta-feira. A situação dela é muito grave. O hospital diz que não pode fazer nada por que só esse médico tem o aparelho. Um absurdo isso”, disse Adriana Alves.

Abraão Batista, companheiro de Andréa, diz que a família foi informada para esperar. O cardiologista que faria o atendimento pago pelo governo chegaria em Rio Branco neste domingo. O horário não foi comunicado aos familiares da paciente. “A gente fica pensando quantas pessoas estão precisando desse exame. Será que é justo deixar tantos pacientes graves à mercê de uma situação vergonhosa como esta”, criticou o rapaz.

O ecocardiograma custa em torno de R$ 450 mil, na versão em 3 D. A reportagem não localizou alguém da direção do Huerb que falasse sobre o assunto.