Seminário da Universidade Federal do Acre vai debater inovação e melhorias na Educação; inscrições gratuitas

Entre os dias 9 a 11 de outubro, no campus-sede Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, o curso de Licenciatura em Artes Cênicas e Teatro vai realizar o 1º Seminário de Arte e Educação: Experiências de Transformação. O evento é aberto á profissionais da área e militantes da educação, bem como à população em geral.

O evento está com as inscrições abertas até dia 05 de outubro e visa fomentar discussões sobre práticas transformadoras na educação básica acreana; é voltado para professores da rede básica de ensino, do ensino superior, para professores em formação e interessados no debate sobre a promoção de uma educação inovadora no estado do Acre.

O coordenador do curso de Artes Cênicas da Ufac e do seminário, professor Leonel Carneiro, ressalta que o evento pretende discutir as práticas de ensino a partir de um movimento que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil e é conhecido como educação inovadora, transformadora ou integral.

“Algumas escolas trabalham em espaços alternativos, em ambientes sem paredes. Nessas escolas inovadoras, a arte é muito forte; essa é uma característica comum entre elas, por isso resolvemos juntar educação e arte nesse seminário. É importante ressaltar que não há um modelo de ‘escola transformadora’, mas uma reflexão sobre as práticas de ensino que deve ser feita a partir da realidade de cada escola”.

Professores, estudantes, pesquisadores e a comunidade externa estarão reunidos para uma troca de experiências. A programação inclui uma série de palestras, oficinas, mesas de discussões e programações culturais voltadas para a formação de professores dos diversos níveis da educação e de estudantes. O evento conta com convidados que são referência na área.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 de outubro pelo endereço www.even3.com.br/seaufac, no qual também pode ser acessada a programação do seminário.

