Reservatório no Bujari começa a ser abastecido por caminhões-pipas e deve garantir 15 dias de água a moradores

Com a ajuda de caminhões-pipa, o reservatório da cidade de Bujari, que passa por uma crise hídrica severa, começou a ser reabastecido nesta sexta-feira (29) e deve garantir água aos moradores do município por pelo menos mais 15 dias.

Os caminhões foram abastecidos com água da Estação de Tratamento (ETA II) de Rio Branco e seguiu para o município. O diretor de Abastecimento das Cidades do Interior do Depasa, Davi Bussons, explicou que oito caminhões transportando de 20 mil litros de água cada devem fazer ao menos quatro viagens diárias para manter o abastecimento totalizando 640 mil litros.

O reservatório da cidade tem 20 hectares de diâmetro, mas acabou secando após três meses sem chuva. A medida emergencial do uso de caminhões-pipa foi tomada porque o depósito da cidade não possui mais água suficiente para atender a população de 9.684 habitantes.