Pub de Rio Branco faz ‘Noite da Catuaba’ com apresentação da banda Volátil S/A

O pub Studio Beer, em Rio Branco, vai ser palco da “Noite da Catuaba” nesta sexta-feira (29). O som da festa vai ficar a cargo da banda acreana Volátil S/A, que inclui no repertório, clássicos do rock, como Red Hot Chilli Peppers, The Killers, Audioslave, Michael Jackson, Queens of The Stone Age, Foo Fighters, The Offspring, Arctic Monkeys, Gorillaz, The Strokes.