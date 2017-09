PORTE ILEGAL: Jovem é preso em ônibus após reagir assalto e desarmar dupla

Policiais militares prenderam na tarde desta quinta-feira, 28, Evaldo S. H. J., 24, acusado do crime de porte ilegal de arma de fogo em um ônibus da rota São Francisco. A prisão aconteceu na Avenida Farquar com José Camacho, bairro Arigolândia, em Porto Velho.

A Polícia Militar recebeu denúncia de outros passageiros de que o jovem estava portando uma arma. Várias guarnições fizeram o cerco e interceptaram o coletivo. Com as características do suspeito, foi feita a revista pessoal e encontrada uma arma tipo garruncha de fabricação artesanal.

Questionado, Evaldo informou que quando estava no ponto de ônibus reagiu um roubo e conseguiu desarmar uma dupla de assaltantes, que fugiu. Afirmou ainda que logo em seguida passava o ônibus e seguiu com destino ao trabalho, levando o armamento na bolsa, mas que depois ia avisar à polícia.

Evaldo foi apresentado na Central de Flagrantes para as medidas cabíveis. No aparelho celular dele foram encontradas conversas em que informava para um familiar a tentativa de assalto que havia sofrido.

Fonte: RONDONIAOVIVO

