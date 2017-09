População lota praça para prestigiar desfile cívico militar em homenagem aos 113 anos de Cruzeiro do Sul

Cruzeirenses lotaram a praça da cidade para acompanhar o desfile cívico em comemoração aos 113 anos do município, nesta quinta-feira (28). Ao todo, 28 escolas municipais, estaduais, federais, além das forças armadas participaram da festividade.

Iniciada pontualmente às 18h, a festa contou também com a presença de diversas autoridades, como vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, magistrados, e o prefeito.

“Esse é um momento muito importante, pois mostra o amor das pessoas pela cidade onde vivemos. Na minha época de estudante o desfile era muito diferente, eram menos pessoas e não tinha tantas faixas como hoje. Para mim, está tudo muito bonito. Nossa cidade merece comemorar seu aniversário com uma grande programação”, falou.

A professora aposentada Gisalda Mariano, de 84 anos, esteve no palanque acompanhando desfile e se emocionou quando crianças fizeram uma apresentação em relação ao trânsito.

“Eles fizeram menção à uma criança que morreu no trânsito. Pais e mães e alunos de uma escola choraram durante o desfile relembrando as vítimas. Lamento que muita gente não tenha se atentado para esta apresentação. Teve muita coisa bonita, mas a que mais me tocou foi esse pedido de socorro pelo nosso trânsito e pela floresta”, disse.

Fonte: G1