No Acre, homem é preso pela PRF com mais de 100 cápsulas de cocaína no estômago

Um homem de 25 anos que havia ingerido 104 cápsulas com aproximadamente 1kg de cloridrato de cocaína e se dirigia a Barcelona na Espanha foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal na noite desta quinta-feira (28), por volta das 21 horas, no km 140 da BR 317, no município de Capixaba/AC.

O homem, que não teve seu nome revelado, estava em um táxi que vinha de Cobija na Bolívia em direção a Rio Branco, capital do Acre. Durante fiscalização de rotina no veículo, ao ser entrevistado, ele mostrou extremo nervosismo e respondeu de forma desconexa. Após vistoria da bagagem e revista pessoal, foram encontrados, dentro de sua cueca, £1000 (mil libras esterlinas), R$1.000 (mil reais), um passaporte e medicamento para enjoo.

Após a abordagem, o homem foi levado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco onde, após exame radiográfico, foram detectadas 104 cápsulas em seu estômago. Ele disse aos agentes da PRF que estava se dirigindo a Barcelona na Espanha. O preso e a droga foram conduzidos à Polícia Federal em Rio Branco.

Fonte: AC24Horas

Curtir isso: Curtir Carregando...