Município do Bujari não tem mais água para abastecimento da população; situação é de emergência na cidade

A situação no município do Bujari, a 23 quilômetros de Rio Branco, onde o reservatório utilizado para abastecer as casas da cidade está totalmente seco, inviabilizando a captação de distribuição de água potável para os moradores do pequeno município acreano.

Com a situação, o Departamento de Pavimentação e Abastecimento (Depasa), corre para reverter o quadro, e já pensa em contratar caminhões-pipa que deverão manter as casas dos populares abastecidas pelo menos por enquanto.

Em agosto, um decreto de emergência pela seca do Rio Acre foi assinado pelo governador Sebastião Viana. Mas a situação não é exclusiva a Bujari: a seca já chegou também em Rio Branco, Acrelândia, Brasiléia, Xapuri e Epitaciolândia.

Fonte: AC24Horas

