Mulher de coordenador de trânsito atropelado diz que ele segue na UTI e não tem previsão de alta

O coordenador do Comando de Fiscalização de Trânsito (Ciftran), Jones Costa Silva, que foi atropelado por um motociclista no dia 14 deste mês e internado em estado grave, continua apresentando melhora.

Entretanto, ainda não há uma previsão de alta para que Silva saia da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). As visitas ao servidor são restritas aos familiares mais próximos.

“Cada dia é uma melhora. Se Deus quiser, ele vai estar melhor conforme o tempo for passando”, anima-se a esposa de Jones.

Já Dyego Cabreiro de Lima, de 21 anos, que conduzia a moto que atropelou o coordenador do Ciftran, deixou a UTI do Huerb há seis dias. Apesar de estar na enfermaria do local, o jovem não está com plena consciência e não fala muito. De acordo com o pai, Manoel Lima, de 52 anos, ele também não anda e não tem previsão para deixar o hospital.

“Hoje [quinta-feira] faz seis dias que está na enfermaria. Em alguns momentos ele reconhece os familiares, em outros não. A consciência dele ainda não está em sua plenitude. O médico disse que ele não corre mais risco de morte, o quadro é estável. Mas ele não garantiu se vai ter ou não sequelas, temos que aguardar mais tempo para saber”, relatou o pai do jovem.

Dyego tem uma melhora lenta segundo o pai. Ele teve que passar por uma drenagem para retirar água e ar dos pulmões quando ainda estava na UTI.

“Mesmo com a recuperação devagar, o estado de saúde dele não agravou. Ele continua em avaliação para saber se o pulmão não tem nenhuma infecção e tomando antibióticos e remédio controlado”, acrescentou Manoel Lima.

Entenda

O acidente ocorreu na Avenida Ceará, em Rio Branco, no dia em que Jones Costa Silva fazia aniversário e vários amigos postaram felicitações no Facebook. O coordenador teve afundamento de crânio e logo em seguida foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência da capital.

Já o condutor da motocicleta, Dyego Cabreiro de Lima, de 21 anos, também foi levado à unidade com hemorragia cerebral e foi entubado. Lima não tem carteira de habilitação e responde a um processo por desobediência na Vara de Execuções de Penais e Medidas Alternativas, segundo o Departamento de Trânsito (Detra-AC).