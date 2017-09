Moradores cobram melhorias no porto da Catraia do Segundo Distrito

Segundo informações, a Secretaria de Serviços Urbanos é responsável pela ação e deverá tomar as medidas necessárias.

Os moradores do Bairro Niterói, Segundo Distrito de Sena Madureira, estão reivindicando melhorias no conhecido porto do Zé Pato que dá acesso à referida comunidade. Eles cobram a implantação de escadarias já que atualmente os degraus foram feitos no próprio barro.

“Enfrentamos muitas dificuldades diariamente. Gostaríamos que implantassem as escadarias, pois com a chegada do inverno vai ficar pior ainda a situação”, comentou o senhor Antônio Flores de Souza, morador.

A embarcação disponibilizada pela Prefeitura está funcionando normalmente, mas o porto é que precisa de melhorias.

Fonte: senaonline

