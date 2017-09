Jair Bolsonaro estampa outdoor no dia em que Cruzeiro do Sul completa 113 anos de aniversário

Pré-candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSC-RJ) continua recebendo apoio no Acre, desta vez, no interior, em Cruzeiro do Sul, onde um outdoor foi instalado e está fazendo sucesso. A entrega do painel ocorreu no dia em que a cidade completou 113 anos. Um grupo de simpatizantes de Bolsonaro posou para uma foto.

Em Rio Branco também. O deputado federal que ameaça ser candidato a presidente do Brasil gerou polêmica sem ao menos ter pisado em solo acreano. Boslonaro estampou um painel comercial na Avneida Ceará, uma das principais da cidade, e em menos de três dias, teve seu nome replicado em vários outros outdoors, por último, contrários a seu nome.

Mesmo assim, Bolsonaro comentou em sua conta oficial no Twitter as imagens dos outdoors na capital acreana. As peças são produzidas por apoiadores do pré-candidato. Há algumas semanas, Bolsonaro, em vídeo, avisou aos fãs que viria brevemente ao Acre, mas não deu data.

Em Rio Branco, o painel, como a frase “’Honestidade não é virtude, é obrigação’ (…) #Bolsonaro”, foi colocado pelo grupo Direita Acre, coletivo que tem rendido apoio incondicional ao militar da reserva. A promessa, agora, é que outras ações devem ser feitas em apoio ao político carioca.

As imagens provam que Bolsonaro é hoje um dos políticos mais populares do Brasil e conta com um eleitorado fiel, que promete até mesmo fazer campanha pelo parlamentar gratuitamente. As pesquisas de intenção de voto mostram Bolsonaro como um dos mais bem cotados para a disputa do segundo turno das eleições presidenciais do ano que vem.

