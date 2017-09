Filhos de Marcelo Rezende tomam decisão importante contra namorada do pai

Os filhos de Marcelo Rezende, que foram entrevistados pelo jornalista Roberto Cabrini no “Conexão Repórter” do SBT, tomaram uma decisão contra Lú Lacerda, namorada do apresentador Marcelo Rezende, que faleceu nesse mês.

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, eles solicitaram à direção da Rede Record que ignorassem a mulher. Por tanto, nenhum programa vai ouvir o que a loira tem a falar da relação com o jornalista e dos últimos momentos dele em vida.

Lú, como todos sabem, é amiga pessoal de Geraldo Luís. Por isso, todos imaginavam que a primeira entrevista dela seria para o “Domingo Show”, mas não foi. A loira conversou com o programa “A Tarde é Sua”, apresentado por Sonia Abrão, primeiro.

LÚ LACERDA FAZ DESABAFO E REVELAÇÕES

Luciana Lacerda, namorada de Marcelo Rezende, fez revelações sobre a relação com o apresentador, a troca das fechaduras na casa e que foi barrada ao tentar vê-lo no hospital.

A história de Lu Lacerda com Rezende começou em 08 de março de 2016, Dia Internacional da Mulher, quando os dois se encontraram pela primeira vez. O maior baque do casal foi em em 27 de abril de 2017, quando a doença foi descoberta.”Eu fiquei louca”, disse ela, sobre o momento em que o jornalista disse que iria parar de fazer a quimioterapia.

Lu disse que começou a ficar de vez com Rezende quando ele começou a fazer o tratamento alternativo (que também tinha equipamentos e remédios). “Era eu que dirigia, que levava. O Geraldo chegou a fazer o mesmo tratamento para ficar perto do amigo dele. Um dia estávamos no hotel, abri a porta e era o Geraldo vestido de Shrek”, contou em entrevista ao programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, nesta quinta-feira (28).

A namorada de Rezende ainda disse que ela e Geraldo foram os únicos que ficaram com ele durante o tratamento.”O Marcelo acreditava totalmente que ele ia ficar curado. Se alguém viesse com pensamento negativo ele afastava”. Sobre as notícias de que o namorado teria afastado Geraldo, ela afirmou: “isso não existiu. O Geraldo foi um anjo. Era ele que ia de madrugada nos ajudar”.

Lu também relatou como foi o período que Rezende começou a piorar: “Em agosto ele começou a ficar muito inchado. Liguei para o Geraldo e disse:’não sei o que eu faço’. Geraldo veio correndo e ligou para o dr. Lair Ribeiro. Desde essa data até quando foi internado, ele começou a piorar. Mesmo assim ele não dizia que estava mal, dizia que ia dar tudo certo”.

Antes de ser internado, Rezende ficou em casa 22 dias acompanhado de médico e enfermeira. Sobre o vídeo dele publicado nas redes sociais, ela disse que não queria que postasse por causa do estado dele, mas ele gostava muito das pessoas que o cercavam e queria dar satisfação aos fãs. “Os meus fãs merecem saber. Eu quero passar a realidade para o meu público, eles merecem a minha satisfação”, dizia Rezende.

“Eu perdi um amigo, uma pessoa que eu amava, que se estivesse aqui estaria me defendendo das coisas que estão falando sobre mim”, desabafou a moça, sobre as acusações contra ela. “Eu não tive muito contato com os filhos. Três foram lá na clínica, mas não estavam presentes por morarem fora”, contou.

“Ele disse para dois diretores da Record quando foram lá que queria que o bispo Macedo fizesse nosso casamento. Eu via nele uma vontade de viver muito grande. Ele só via alegria, coisas boas”.

“Teve um dia que ele acordou muito mal. Dois diretores da Record foram lá para a casa onde estávamos com ambulância. Acho que a dor dele estava tão intensa porque ele disse que queria ir para o hospital tradicional. Fomos na ambulância, eu, ele e mais dois diretores da Record. O Geraldo foi no carro de trás”, relatou ela, sobre o dia em que o apresentador do “Cidade Alerta” foi internado.

“Eu assinei os papéis do hospital a pedido do médico. Aí começaram os problemas porque uma filha do Marcelo não gostou e disse que eu não mandava em nada. Não vou entrar a fundo por respeito ao Marcelo e porque não quero lembrar do terror que vivi depois que ele foi internado. Não consegui ver ele mais, fui tirada dali [do hospital] porque eu pedi, não estava aguentando mais. Eu e o Geraldo fomos embora”, contou ela, sobre briga com os filhos do apresentador.

Lu disse que foi na casa de Rezende com Geraldo e assessores pegar suas coisas para ir embora depois do que aconteceu com os filhos no hospital: “Quando nós chegamos para poder pegar a mala [dentro da casa], eu comecei a colocar a mão nas maçanetas para pegar mala, estava tudo trancado, isso enquanto ele estava internado”.

“Eu precisava de mala. Procurei até saco de lixo, mas não achei. Eu chorei muito e chamei o Geraldo. Ele veio, aí pegamos minhas coisas no braço e colocamos na caminhonete. Se eu entrei aí dignamente, eu tinha que sair daí dignamente. Tem coisa minha até que ficou lá”, contou ela, que disse que Geraldo também saiu de lá chorando.

Enquanto estava saindo de lá, Rezende ligou para ela do hospital. “Quando meu telefone toca, era o funcionário do hospital dizendo que o Marcelo estava querendo falar comigo e perguntando onde eu estava. Entreguei o telefone para a assessora do Geraldo porque eu não estava aguentando, chorei muito”, disse.

Lu, então, revelou que foi barrada no hospital: “Quando nós chegamos lá eu não consegui entrar, porque disseram que só podia entrar com autorização da família. Ficamos uns 40/50 minutos lá embaixo”. Ela só conseguiu entrar porque uma pessoa do hospital acabou autorizando. “Quando entrou eu e o Geraldo ele não falava mais. Saímos arrasados”, contou.

A namorada de Rezende também disse que o apresentador, na última visita de Geraldo Luís, pediu para o amigo cuidar dela. “Fui lá na quinta-feira com o Bacci, mas disseram que ele não podia entrar. Depois conseguiu”, contou ela

Fonte: otvfoco

